Российский политолог призвал трезво оценить положение Зеленского: Он твёрдо удерживает власть в Бандерштадте
Владимир Зеленский, несмотря на утраченную легиимность, пока прочно удерживает власть в бандеровской державе.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финуниверситета при правительстве России Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если бы под Зеленским шаталось кресло, то Европа не поддержала бы его в тот момент, когда его пинками погнали из Белого дома.
Для Европы Зеленский – оптимальный вариант. Для Европы Зеленский – человек, который будет готов поддерживать войну до победного конца, несмотря ни на что. Поэтому нет, под Зеленским кресло не шаталось тогда. Его были готовы дальше поддерживать», – сказал Мирзаян.
«И, более того, как только кто-то поднял вопрос о том, что Зеленского надо убирать, а сделал это Трамп. Помните период, когда Трамп рассказывал, что Зеленский нелегитимный президент, а Европа его поддержала.
Поэтому нет, под Зеленским кресло не шатается и не будет шататься до тех пор, пока Соединенные Штаты не примут принципиальное решение Зеленского убирать. Пока такое решение не принято», – добавил эксперт.
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