Владимир Зеленский, несмотря на утраченную легиимность, пока прочно удерживает власть в бандеровской державе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финуниверситета при правительстве России Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы под Зеленским шаталось кресло, то Европа не поддержала бы его в тот момент, когда его пинками погнали из Белого дома.

Для Европы Зеленский – оптимальный вариант. Для Европы Зеленский – человек, который будет готов поддерживать войну до победного конца, несмотря ни на что. Поэтому нет, под Зеленским кресло не шаталось тогда. Его были готовы дальше поддерживать», – сказал Мирзаян.