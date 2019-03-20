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20.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Российский политолог призвал заканчивать мямлить с Украиной

Прекращение действия Договора о дружбе с Украиной с 1 апреля не имеет никакого значения при нынешних отношениях между двумя странами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил политолог Станислав Смагин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить про российско-украинские отношения, Договор о дружбе, – то, что он прекратится, – не имеет никакого значения.

Если украинское руководство любое вдруг бы захотело дружить с Россией, оно бы делало это и без договора.

Опять-таки, если российское руководство захочет, несмотря на русофобский курс Украины, продолжать мямлить, выражать озабоченность и продолжать поддерживать Украину, вкачивать в неё деньги и так далее, несмотря на её русофобский оголтелый курс, оно тоже это продолжит делать без договоров», – отметил эксперт.

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