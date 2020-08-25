25.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Российский политолог: Верить Лукашенко нельзя, на союз он не пойдёт


Президент Белоруссии не подпишет пакет интеграционных соглашений с Россией даже сейчас, когда в ходе внутриполитического кризиса Батька старается демонстрировать полную лояльность Москве и отчаянно критикует Запад.

Об этом на youtube-канале Pravda.ru заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что он этого не подписал и не подпишет. Этот проект рождался в конце 90-х, когда была сложная ситуация в России, и Лукашенко мыслил категориями въезда в Кремль. Он этого не скрывал тогда, не скрывает и сейчас. Прошло 20 лет, договор не реализован», – сказал Болкунец.

По его словам, укрепление Союзного государства не входит в интересы Лукашенко, поскольку в его рамках у выработавшего свой ресурс белорусского президента нет шансов сохранить власть.

«Договор предусматривает де-факто появление нового государства. Можно сказать, конфедерации России и Белоруссии. Если бы он подписал эти дорожные карты, то вряд ли бы он проводил президентские выборы в каком-то виде. Возможно, речь шла бы уже о появлении союзных органов двух стран  при сохранении части суверенитета. Лукашенко на этот шаг не пошел и не пойдет», – сказал Болкунец.


В конце 2019 года Александр Лукашенко дважды отказался подписывать дорожные карты по интеграции двух государств, предусматривавшие введение наднациональных органов управления, общей налоговой системы, конвертационного центра и даже общей валюты.

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