Российский политолог выступил против бомбардировок городов Украины

13.09.2022  16:28 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Нельзя одновременно называть украинский народ братским и бомбить его города.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Бондаренко раскритиковал радиоведущего Сергея Мардана за вопрос о том, какой украинский город должен подвергнуться ударам со стороны ВС РФ.

«Как можно говорить о самом понятии какого бы то ни было братства между народами, если вы ставите вопрос, какой город нужно бомбить – с точки зрения в недавнем прошлом братского украинского народа. Здесь мне кажется странной сама постановка вопроса.

Более братского народа, чем украинский народ, или часть русского народа до недавнего времени, до 24-го февраля или до 14-го года – кому как удобнее, было сложно себе представить.

А теперь вы задаетесь вопросом и устраиваете голосование, какой город бывшего братского народа украинского надо бомбить. По-моему, немножко странно», – выразил протест Бондаренко.

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