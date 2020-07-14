Российский политолог: Зеленский не контролирует ситуацию, Украина – несостоявшееся государство

14.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина, имитируя «приверженность к Минским соглашениям», думает, что успешно выполняет придуманный американцами план по изнурению оппонентов, а на деле Киев сам доказывает несостоятельность украинского государства.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Всё, что озвучивается в отношении «Минска», придумывается не в Киеве, а в Вашингтоне. Украина – это очень неумная говорящая голова, но послушная. Под Минскими соглашениями №1 и №2 стоят подписи украинских президентов, эти соглашения были заключены по инициативе и после унизительных мольб самой Украины. И, наконец, пан Зеленский 9 декабря прошлого года на форуме «нормандской четвёрке» в Париже клятвенно пообещал, поставил свою подпись под меморандумом, в коем обязался сохранять верность духу и букве Минских соглашений.

Что теперь получается? Подпись Порошенко под «Минском-1» и «Минском-2» ничего не значит, подпись Зеленского под меморандумом «нормандской четвёрки» ничего не значит. Значит, короля играет свита. Зеленский не контролирует ситуацию, Украина – несостоявшееся государство, оно отказывается от собственных обязательств, сделанных в присутствии международных наблюдателей – не только России, но и Франции, и Германии», – заявил Попов.

Он отметил, что если ранее Украина просто не выполняла «Минск», то сейчас Киев заявляет де-юре об отказе выполнять взятые на себя договорённости.

«Поэтому пусть дезавуируют подписи под двумя минскими документами и под нормандским меморандумом, и скажут, что мы врали международному сообществу. За этим последуют вполне осязаемые правовые не только правовые последствия», – подчеркнул эксперт.

«Украина ведёт игру на изнурение. Эту стратегию придумали американцы, украинцы слишком глупы для того, чтобы придумывать такие тонкие сложные стратегии. Украинцы всего лишь говорящие головы и послушные руки», – добавил Эдуард Попов.