Российский полковник – белорусским самостийникам: Вам по затылку – вы сами ляжете

04.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Риторика белорусских самостийников точь-в-точь повторяет враньё 30-летней давности, озвученное еще прибалтийскими сепаратистами.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата Минобороны в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у белорусских змагаров другая фишка – «А вам зачем Белоруссия, оставьте нас в покое. И у тех, и у других правительство плохое, а люди хорошие».

Я эту херню ещё в Прибалтике слышал в 1989 году: «Мы не против русских, мы вас любим, это КПСС у вас и у нас дерьмо. И, как только мы станем независимыми, мы сразу друг друга будем в десна целовать прямо через границу». Ничего из этого не получилось.

У нас и грузины, оказывается, хорошо к русским относятся, это только правители мудаки, что в России, что в Грузии. И украинцы нам рассказывали в 2013 году, что «Мы не против нас, только у нас Янукович дерьмо, а у вас Путин такой же».

Белоруссия наступает на те же грабли, которые мы прошли давно. Это у Белоруссии Россия одна, а у нас 14 штук таких республик», – сказал Трухан.

Он напомнил, что «процветающая» белорусская экономика – это наследие от Советского Союза, а вовсе не результат гениальной политики Минска.

«После Великой Отечественной войны, когда западные территории были ушатаны в хлам, и когда мы заново отстраивались после войны, то Украина, Белоруссия и так далее получили самые вкусные производства, получили преференции. Они отстраивались в первую очередь.

Тот же МАЗ был сделан – передислоцирование туда Ярославского автомобильного завода, а не возник из ниоткуда трудом белорусов. Производство БезАЗа, которым так гордится Семашко, – так же поставили в Белоруссию.

То есть, самое вкусное, где собирались прибыль от продукции высокого передела, было не в РСФРС. Потому что развивались прибалтийские порты, а не на территории РСФРС, Калининград был на четвёртой категории снабжения, а Прибалтика на высшей категории снабжения.

Понятно, что у этих всех национальных республик пальцы были в растопырку. Но это не создавали белорусы, это построил им Советский Союз», – добавил эксперт.

По его мнению, Белоруссия должна стремиться к максимальной интеграции с Россией – так, чтобы проблемами безопасности и благосостояния её граждан занималась Москва.

«А вместо того, чтобы эту тему наладить и сказать: «Да хрен с ней, с независимостью. Это и это мы оставляем, место в ООН оставляем, а остальное, Россия, тебе надо – ты и разбирайся. Ты большая, башка у тебя большая, Кремль красивый – вот там и разбирайся. А мы будем тут хорошо жить». Это максимум на что согласятся.

А то, что гордый Лукашенко приезжает, как он Путина «нагибал», «нас никто не наклонит» – да вас даже наклонять никто не будет. Вам по затылку – вы сами ляжете. Не надо Белоруссию ставить на колени – её просто поднимать с пола никто не будет. На колени можно поставить с двух позиций, но вас будут ставить не с позиции стоя, потому что вы лежите. Осознайте это», – резюмировал Трухан.