Российский полковник: «Белорусского лимитрофа спасет лишь интеграция с РФ»

29.03.2021, Москва, Владимир Гладков

В Белоруссии будут продолжаться русофобские беспорядки и иные проблемы до тех пор, пока эта страна не станет полностью интегрированной с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрально аппарата Минобороны в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько будет существовать независимая Республика Беларусь, столько её и будут будоражить. Потому что она лимитроф. Лимитроф – это не обзывательство, не ругательство. Это геополитическое положение слабенькой страны, которая нужна всего лишь для того, чтобы на ней взрослые пацаны разбирались между собой, не трогая свои территории. Вы всегда будете испытывать геополитическое, экономическое давление», – сказал Трухан.

По его мнению, именно по этой причине Польша поддерживает русофобские движения в Белоруссии.

«Почему Польша так суетится? По одной простой причине – если Белоруссия полностью будет интегрирована, то вся движуха пойдёт по Польше. А Польша пока за белорусским щитом чувствует себя вполне спокойно. Потому что весь движ идёт по Белоруссии, её будоражить будут полностью, всегда», – добавил полковник в отставке.

Также он подчеркнул, что белорусское руководство делает всё для того, чтобы судьба народа этой страны перестала интересовать и Москву.

«А благосостояние населения этой маленькой страны никого не волнует от слова совсем. Никому не интересно, что вы там будете кушать. И вы сейчас добиваетесь того, чтобы это перестало быть интересным России. Просто ей это тоже уже особо не интересно, вот в чём проблема», – резюмировал Трухан.