Российский полковник мечтает о «санитарной зоне» в 350 километров

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Чтобы обезопасить Белгород, нужна «санитарная зона» в 350 километров. Причем, не обязательно бросать армию на кровопролитный штурм Харькова, заявил в эфире канала «Красная линия» полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, у нас впереди маячит Харьков. Я не хочу быть проповедником, будем ли мы Харьков брать вообще военными методами, а, может быть, мы как-нибудь по-другому обойдемся, опыт уже есть, чтобы заставить противника выбросить белые кальсоны, обрубить ему логистические пути и заставить военный гарнизон Харькова. Я не думаю, что мы пойдем до смертельного головотяпства, бросая войска на штурм этого полуторамиллионного города, но нам сейчас самое важное – создать буферную зону, глубиной, – о чем я мечтаю, – хотя бы 350 километров, чтобы оттуда меньше прилетало, в том числе дальнобойных ракет по многострадальному Белгороду», – заявил Баранец.

Упомянутый опыт занятия городов с предварительным выдавливанием оттуда противника, вероятно, имеется в теории, поскольку, к сожалению, на практике в ходе СВО практически все крупные населенные пункты, где ВСУ начинали оказывать сопротивление, брались штурмом ценой больших разрушений, как Артёмовск, Мариуполь и т.д.