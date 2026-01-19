Российский полковник: На Киеве обкатываем блэкаут для Варшавы

Блэкаут в Киеве должен трактоваться поддерживающими бандеровцев странами Европы и как предостережение в свой адрес.

Об этом в эфире видеоблога «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«И момент накопления средств поражения, и момент эволюции этих средств поражения привели к тому, что начали наноситься массированные удары по энергоструктуре.

Это я бы обозначил как тестовый режим выведения из чата больших населенных пунктов, городов с населением сотни тысяч и миллион.

Мы говорили уже давно: у нас есть один из вариантов штурма населенных пунктов – это сделать их непригодными для жилья, но в теории это одно. А на практике сейчас мы отрабатываем, это видим по Киеву, по другим населенным пунктам.

Это тоже очень интересный момент, который даст массу информации, как, в случае чего, из Варшавы сделать то же самое и так далее», – заявил Трухан.