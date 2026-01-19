Российский полковник: На Киеве обкатываем блэкаут для Варшавы

Анатолий Лапин.  
19.01.2026 12:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1118
 
Дзен, Сюжет дня


Блэкаут в Киеве должен трактоваться поддерживающими бандеровцев странами Европы и как предостережение в свой адрес.

Об этом в эфире видеоблога «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Блэкаут в Киеве должен трактоваться поддерживающими бандеровцев странами Европы и как предостережение в свой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«И момент накопления средств поражения, и момент эволюции этих средств поражения привели к тому, что начали наноситься массированные удары по энергоструктуре.

Это я бы обозначил как тестовый режим выведения из чата больших населенных пунктов, городов с населением сотни тысяч и миллион.

Мы говорили уже давно: у нас есть один из вариантов штурма населенных пунктов – это сделать их непригодными для жилья, но в теории это одно. А на практике сейчас мы отрабатываем, это видим по Киеву, по другим населенным пунктам.

Это тоже очень интересный момент, который даст массу информации, как, в случае чего, из Варшавы сделать то же самое и так далее», – заявил Трухан.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить