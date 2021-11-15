Российский полковник о перспективах кораблей НАТО в Черном море: Не успеют «булькнуть»

Новости Украины

Учения НАТО и маневры вблизи Крыма – это не более, чем военно-стратегические игры, которые ничем не угрожают России.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт, полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что Россия полностью контролирует акваторию Черного моря, включая даже побережье Турции.

«Есть понятие военно-стратегических и оперативных игр, и не надо, пожалуйста, себе лишние нервы тратить на эту тему. Присутствие иностранных кораблей и судов в Черном море было всегда, рядом с акваториями было всегда, и в Советском Союзе – это вечная тема, бояться там нечего. Этих сраных двух эсминцев бояться нечего. После возвращения Крыма на Родину, Крым укреплен в оперативно-стратегическом отношении так, что он держит под контролем даже побережье Турции, не говоря уже о Черном море. Эти эсминцы скажут «бульк», не успев даже перекреститься и сменить памперс. Все там нормально, все там под контролем», – заявил Трухан.