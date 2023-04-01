Российский полковник объяснил отсутствие ударов по мостам заботой о населении Украины

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Россия заботилась о мирном населении Украины и не предпринимала действий для уничтожения мостов, по которым уже больше года идут поставки вооружений стран НАТО для ВСУ.

Такие объяснения в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы компенсируем все свои потери мобильности высокомобильным компонентом, которым являются Воздушно-космические Силы. Мы сейчас осуществляем ими контроль района боевых действий, но я думаю, к концу года мы приступим к контролю театра военных действий. Уже такая тенденция просматривается. Если мы приступим к контролю театра военных действий, я думаю, что мы начнем наносить удары по критической инфраструктуре, таким, как железнодорожные переезды, железнодорожные туннели, железнодорожные станции. Мы будем разрушать всю военную инфраструктуру, которая может помочь им повышать потенциал армии. (То, почему раньше этого не делали, – авт.)… связано с положениями той доктрины, которую мы объявили перед началом специальной военной операции, что мы не воюем с украинским народом, что не воюем с Украиной как со страной, а воюем с нацистами. А сейчас мы переходим к тому положению, и это уже явно проследилось в выступлениях и Верховного главнокомандующего, и министра обороны, что эта инфраструктура, которую мы берегли для гражданского населения с точки зрения жизнеобеспечения, стала активно использоваться в военных целях. Согласно положениям Женевской конвенции, Гаагской конвенции, если воюющая сторона использует гражданскую инфраструктуру, она автоматически становится военной инфраструктурой», – оправдывал отсутствие ударов по мостам Матвийчук.