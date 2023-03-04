Российский полковник объяснил, почему ВС РФ не идут в наступление
Российская армия сейчас не может перейти в наступление, потому что баланс сил не позволит сделать это успешно.
Об этом в эфире телеканала RTVI заявил бывший депутат Верховного Совета СССР и Госдумы РФ, полковник в отставке Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Алксниса, того количества солдат, которые пополнили ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будет недостаточно.
«Стратегическая инициатива на Украине находится в руках у Киева. Связано это с тем, что мобилизация 300 тысяч человек, которые были призваны с осени в армию, и которых отправили на фронт, не позволила создать перевес в живой силе, она только позволила создать определенный паритет и стабилизировать свою оборону.
Ведь оборона осенью начала фактически сыпаться, в период харьковского наступления превосходство ВСУ на отдельных участках было 7 к 1. Представляете, на одного нашего солдата семь украинских. Как можно воевать в такой ситуации?
Сейчас эти 300 тысяч человек позволили слегка выровнять соотношение, чтобы обеспечить определенную устойчивость обороны. Но, чтобы идти в наступление, нужно иметь, по всем законам военного искусства, соотношение не менее 3 к 1.
У нас сейчас, предположим, 1 к 1, хотя и это не так – у Украины все равно остается превосходство в живой силе и, если верить официальным украинским данным, у них уже в армии более одного миллиона человек.
У нас, в лучшем случае, с учетом того, что у нас было 200 тысяч плюс 300 тысяч мобилизованных – полмиллиона. У Украины в два раза больше.
То есть, им проще перейти в наступление, чем нам.
Не знаю, может быть, я – диванный эксперт, но я не вижу возможности у нашей армии перейти в стратегическое наступление на Украине», – заявил Алкснис.
Спасибо!
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