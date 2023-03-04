Российский полковник объяснил, почему ВС РФ не идут в наступление

Анатолий Лапин.  
04.03.2023 20:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4904
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия сейчас не может перейти в наступление, потому что баланс сил не позволит сделать это успешно.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил бывший депутат Верховного Совета СССР и Госдумы РФ, полковник в отставке Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия сейчас не может перейти в наступление, потому что баланс сил не позволит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Алксниса, того количества солдат, которые пополнили ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будет недостаточно.

«Стратегическая инициатива на Украине находится в руках у Киева. Связано это с тем, что мобилизация 300 тысяч человек, которые были призваны с осени в армию, и которых отправили на фронт, не позволила создать перевес в живой силе, она только позволила создать определенный паритет и стабилизировать свою оборону.

Ведь оборона осенью начала фактически сыпаться, в период харьковского наступления превосходство ВСУ на отдельных участках было 7 к 1. Представляете, на одного нашего солдата семь украинских. Как можно воевать в такой ситуации?

Сейчас эти 300 тысяч человек позволили слегка выровнять соотношение, чтобы обеспечить определенную устойчивость обороны. Но, чтобы идти в наступление, нужно иметь, по всем законам военного искусства, соотношение не менее 3 к 1.

У нас сейчас, предположим, 1 к 1, хотя и это не так – у Украины все равно остается превосходство в живой силе и, если верить официальным украинским данным, у них уже в армии более одного миллиона человек.

У нас, в лучшем случае, с учетом того, что у нас было 200 тысяч плюс 300 тысяч мобилизованных – полмиллиона. У Украины в два раза больше.

То есть, им проще перейти в наступление, чем нам.

Не знаю, может быть, я – диванный эксперт, но я не вижу возможности у нашей армии перейти в стратегическое наступление на Украине», – заявил Алкснис.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть