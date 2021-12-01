Российский полковник: Польше придется жить в обнимку со смертью

Если Польша решит разместить на своей территории американское ядерное оружие, то в белоруссии появятся российские мобильные и высокоточные оперативно-тактические комплексы с ядерными боеголовками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец, давая оценку заявлению президента Александру Лукашенко, предложившего разместить в Белоруссии ядерное оружие.

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Баранец уверен, что Москва не станет возвращать в Белоруссию ранее находившиеся там на боевом дежурстве межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь» или «Ярс»

«Ставить такие МБР «под балконом» у Польши – неразумно, да и опасно. Расстреляют, с земли и с воздуха, как в тире. Да и к тому же эти ракеты бьют на дальность от 8 до 11 тыс км, а тут надо стрелять «по другую сторону забора». Поэтому куда правильнее обойтись более приспособленными для этого «ядерными инструментами». Скажем, нашими мобильными и высокоточными оперативно-тактическими комплексами «Искандер» (их ракеты тоже имеют ядерные боеголовки и достанут до любой ядерной базы или центров управления этим оружием в любой точке натовской Европы)», – отмечает автор.

Он напоминает слова президента Лукашенко, который сказал: «Это произойдет при условии, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше».

«Предельно ясное заявление. А еще в Белоруссии могут нести дежурство наши МиГи, у которых под брюхом есть «Кинжалы» с ядерной боеголовкой. Так что подсобить братьям-сябрам у нас есть чем. И если Варшава разрешит США притащить на свою территорию ядерные бомбы и ракеты, поляки должны знать, – они будут жить в обнимку со смертью. США и НАТО делают их заложниками атомного ада. Батька сказал меньше, чем мог пока сказать. Ну а что Москва? Москва союзник надежный. Как говорится, «своих не бросаем». А ядерные ракеты и бомбы в Польше – это тоже очень красные линии», – резюмирует Баранец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», генсек НАТО заявил, что американское ядерное оружие «может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии».