Российский полковник предложил привязывать к недовольным военкорам бомбы и запускать на Украину

Российская армия в первые дни СВО уничтожила значительную часть ПВО противника, но доминирования в украинском небе достичь не смогла.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достижение абсолютного господства в воздухе потенциально невозможно. Потому что это надо исключить противовоздушную составляющую, которую в современной войне исключить невозможно. Есть понятие оперативного господства. На пальцах – это когда мы делаем в воздухе что хотим, а противник – то, то мы ему позволяем. Эта модель реально реализована», – сказал он.

Трухан подчеркнул, что год назад у Украины была очень мощная система ПВО, доставшаяся ей от Советского Союза.

«После нас Украина была вторая по ПВО в Европе. Потому что такого ПВО, какая была у Украины на старте СВО, нет ни во Франции, ни в Германии, нигде.

Были не только С-300. В ПВО ключевую роль играют радиолокационные комплексы. Это как на..лся Каддафи, когда он купил у нас огневые комплексы, но радиолокационные комплексы он купил у французов. И французы, когда Ливию морщили, просто взяли и дистанционно отключили. И ЗРВ ничего не смогли, потому что непонятно, куда стрелять.

А у Украины был серьёзный кусок ПВО. На вооружении стояли на момент развала СССР новейшие комплексы, потому что это был первый эшелон советской обороны. И ПВО, которое имела Украина на 24 февраля, было второе по мощи в Европе. И мы очень быстро превратили его в тыкву.

Если бы не были нанесены первые удары с использованием фактора внезапности, если бы не вынесли радиолокационную разведку, то мы бы вообще там хрен что могли», – добавил эксперт.