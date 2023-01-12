Российский полковник предложил привязывать к недовольным военкорам бомбы и запускать на Украину

Вадим Москаленко.  
12.01.2023 09:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 710
 
Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия в первые дни СВО уничтожила значительную часть ПВО противника, но доминирования в украинском небе достичь не смогла.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия в первые дни СВО уничтожила значительную часть ПВО противника, но доминирования в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Достижение абсолютного господства в воздухе потенциально невозможно. Потому что это надо исключить противовоздушную составляющую, которую в современной войне исключить невозможно. Есть понятие оперативного господства. На пальцах – это когда мы делаем в воздухе что хотим, а противник – то, то мы ему позволяем. Эта модель реально реализована», – сказал он.

Трухан подчеркнул, что год назад у Украины была очень мощная система ПВО, доставшаяся ей от Советского Союза.

«После нас Украина была вторая по ПВО в Европе. Потому что такого ПВО, какая была у Украины на старте СВО, нет ни во Франции, ни в Германии, нигде.

Были не только С-300. В ПВО ключевую роль играют радиолокационные комплексы. Это как на..лся Каддафи, когда он купил у нас огневые комплексы, но радиолокационные комплексы он купил у французов. И французы, когда Ливию морщили, просто взяли и дистанционно отключили. И ЗРВ ничего не смогли, потому что непонятно, куда стрелять.

А у Украины был серьёзный кусок ПВО. На вооружении стояли на момент развала СССР новейшие комплексы, потому что это был первый эшелон советской обороны. И ПВО, которое имела Украина на 24 февраля, было второе по мощи в Европе. И мы очень быстро превратили его в тыкву.

Если бы не были нанесены первые удары с использованием фактора внезапности, если бы не вынесли радиолокационную разведку, то мы бы вообще там хрен что могли», – добавил эксперт.

Он предложил, что всех недовольных блогеров и журналистов стоит самих отправить полетать над Украиной.

«Берём дельтаплан, привязываем военкора, к военкору – бомбу. И хай себе летит, сбивает мосты, всё что угодно. Хочет – пусть сортир разбомбит, чтобы всех говном забрызгало и его кишками, это уже его трудности.

Мы используем то господство в воздухе, которое реально достижимо. Достижимое оперативное господство есть», – резюмировал Трухан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть