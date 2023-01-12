Российский полковник предложил привязывать к недовольным военкорам бомбы и запускать на Украину
Российская армия в первые дни СВО уничтожила значительную часть ПВО противника, но доминирования в украинском небе достичь не смогла.
Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Достижение абсолютного господства в воздухе потенциально невозможно. Потому что это надо исключить противовоздушную составляющую, которую в современной войне исключить невозможно. Есть понятие оперативного господства. На пальцах – это когда мы делаем в воздухе что хотим, а противник – то, то мы ему позволяем. Эта модель реально реализована», – сказал он.
Трухан подчеркнул, что год назад у Украины была очень мощная система ПВО, доставшаяся ей от Советского Союза.
«После нас Украина была вторая по ПВО в Европе. Потому что такого ПВО, какая была у Украины на старте СВО, нет ни во Франции, ни в Германии, нигде.
Были не только С-300. В ПВО ключевую роль играют радиолокационные комплексы. Это как на..лся Каддафи, когда он купил у нас огневые комплексы, но радиолокационные комплексы он купил у французов. И французы, когда Ливию морщили, просто взяли и дистанционно отключили. И ЗРВ ничего не смогли, потому что непонятно, куда стрелять.
А у Украины был серьёзный кусок ПВО. На вооружении стояли на момент развала СССР новейшие комплексы, потому что это был первый эшелон советской обороны. И ПВО, которое имела Украина на 24 февраля, было второе по мощи в Европе. И мы очень быстро превратили его в тыкву.
Если бы не были нанесены первые удары с использованием фактора внезапности, если бы не вынесли радиолокационную разведку, то мы бы вообще там хрен что могли», – добавил эксперт.
Он предложил, что всех недовольных блогеров и журналистов стоит самих отправить полетать над Украиной.
«Берём дельтаплан, привязываем военкора, к военкору – бомбу. И хай себе летит, сбивает мосты, всё что угодно. Хочет – пусть сортир разбомбит, чтобы всех говном забрызгало и его кишками, это уже его трудности.
Мы используем то господство в воздухе, которое реально достижимо. Достижимое оперативное господство есть», – резюмировал Трухан.
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