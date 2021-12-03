Российский полковник рассказал, как ВСУ помогали воссоединять Крым с Россией

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил правду, когда заявил недавно, что украинские военнослужащие в Крыму сами просили Россию вмешаться, чтобы полуостров не достался НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец.

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«Я также имел возможность получать конфиденциальную информацию и от российских военачальников самого высокого ранга, организаторами «охранной операции», целью которой было обеспечение бескровного возвращения Крыма. И они ее с блеском выполнили. К чему я все это рассказываю? К тому, что Лукашенко, возможно, говорит даже меньше чем знает», – отмечает Баранец.

По его словам, еще в 2013 году некоторые высокие украинские командиры стали искать контакты с российской военной контрразведкой, со своими бывшими сослуживцами по советским училищам и академиям, чтобы проинформировать их о «разгуле» американских и британских спецслужб на полуострове.

«Многие из этих людей родились в Крыму или служили на Черноморском флоте еще во времена СССР и признавались, что им «страшно смотреть, как пиндосы осваивают полуостров». А в штабе военно-морских сил Украины уже лежали планы Пентагона о строительстве в Крыму казарм, военных баз и береговых сооружений, пунктов оперативного управления кораблями и центров военно-технической разведки. Один из таких центров уже создавался в Севастополе. В начале 2014 года там вовсю шел монтаж аппаратуры», – пишет автор.

Он добавляет, что все эти информаторы хотя и служили Киеву, но никогда не считали Крым украинским.

«Они хорошо понимали, что совершают преступление перед Киевом, передавая секретную информацию россиянам, но не считали себя предателями. Один из них как-то сказал мне: «Если бы я был убежден, что Крым принадлежит Украине, а не России, то я бы зубами держался за эту землю, дрался с россиянами за нее до последнего патрона, меня бы тут и зарыли», – рассказывает полковник.

«То было феноменальное «генное» явление: такие украинские офицеры считали, что «лучше русский полуостров достанется русским, чем чужакам-американцам». Сотни таких людей нешумно и аккуратно «пропагандировали» такие же взгляды в украинских штабах, на кораблях и в казармах. В итоге в 2014-м целые части под руководством таких командиров переходили на сторону России. И это в немалой степени предопределило то, что Крым вернулся без единого выстрела», – резюмировал Баранец.

Напомним, по официальным данным СБУ и ВСУ порядка 80% украинских силовиков после вхождения Крыма в состав России в 2014 году решили остаться на полуострове.