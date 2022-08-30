Российский полковник рассказал об отношении к тактике командования ВС РФ на передовой

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Новости Украины

Руководство российской армии избрало верную тактику ведения спецоперации, которая позволяет хоть и очень медленно, но продвигаться на всех участках фронта, предельно минимизировав собственные потери.

Об этом в эфире видеоблога партии СР заявил боевой офицер, полковник Геннадий Алёхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Алехина, потери российской армии составляют 1:10-1:15 в сравнении с противником.

«На данном этапе идет тактика выдавливания. Скажем так, огневой вал, работа артиллерии, ВКС. Скажем так, идет артиллерийская война, контрбатарейная война, идет перемалывание противника на всех участках фронта. После освобождения или занятия того или иного населенного пункта идет зачистка уже силами матушки-пехоты, как мы говорим. Такая тактика, как утверждают сами военные, и как признают украинские военные, приносит успех. Во-первых, это минимизирование потерь среди личного состава нашей российской армии и союзных войск. Потери составляют, – это признают и сами украинцы, специалисты и Соединенных Штатов, НАТОвские аналитики и эксперты, один к десяти, на некоторых участках один к пятнадцати. Это при том, что идет пусть медленное, но методическое наступление по всей линии фронта», – заявил Алехин.