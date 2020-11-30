Российский полковник: Ставка – на бардак в Белоруссии

30.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Превращение Белоруссии в парламентскую республику хоть и несёт риски, но более выгодно для России, нежели нынешняя ситуация, когда все ключевые решения в Минске принимаются одним недоговороспособным человеком с неограниченной властью.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитВера» заявил военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ставка будет сделана именно на бардак в парламентской республике. Пока у меня, почему-то, возникло такое мнение. Потому что тогда в парламентской республике бардак есть, но получается, что от мнения одного человека начинает мало что зависеть, и всегда можно любую вещь, которую сейчас нельзя снять, потому что все это упрется в фигуру Лукашенко и его конституционные полномочия…

Сейчас возникает другая конструкция, когда не упрется все в одного дебила, как это сейчас бывает.

Лукашенко правильно говорит, что оппозиции нужна конституция республики в том виде, в котором она сейчас есть, которую он под себя писал, с максимальными полномочиями президента, которые находятся даже за гранью здравого смысла, что президент узурпирует у себя и законодательную власть, и еще даже судебную, раздавая инструкции судам своими декретами, как и поступать», – заявил Трухан.