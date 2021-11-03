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03.11.2021 12:37 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
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Российский полковник: «Тема отыграна. Наш спецназ расставил флажки в Белоруссии»

В Белоруссии якобы уже невозможен сценарий «цветной революции» по западным лекалам. Об этом в...

В Белоруссии якобы уже невозможен сценарий «цветной революции» по западным лекалам.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт, полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Трухана, перед Западом российские силы спецопераций держат ситуацию под контролем.

«Могу сябров успокоить – тема отыграна. Запад в Белоруссии уже будет шевелить, будет что-то делать, но он уже не сыграет, он не сможет уже сыграть. Там, где надо, уже флажки расставлены. Просто сейчас поймите простой цинизм ситуации – до тех пор, пока не дозреет белорусская общественность до того, куда им дальше трогаться, с ними никто ничего делать не будет. Это никому не надо, это лишний расход ресурсов при неясном исходе», – утверждает эксперт.

«Поэтому эта ситуация законсервирована, еще раз говорю – флажки везде расставлены. Ребята, Белоруссия, она меньше полуострова Камчатка, если кто не в курсе. У нас работают силы специальных операций так, что мама не горюй, про эту всю белорусскую партизанщину нехер мне рассказывать», – заявил Трухан.

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