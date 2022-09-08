Российский полковник: учения «Восток-2022» показали, что мы круче американцев

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Новости Украины

В отличие от России, США не в состоянии проводить две крупные стратегические операции на разных театрах военных действий.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал журналист, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

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«То, что учения «Восток-2022» проходят на фоне специальной военной операции на Украине – показательный момент. Мы много раз слышали, да и американцы сами не раз хвастались, что США будут способны проводить две крупные стратегические операции, сразу на двух театрах военных действий. И сегодня мы видим, что у американцев таких возможностей нет», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

По его словам, американцы «толком не могут наладить такую спецоперацию ни с Тайванем, ни на Украине».

«Да, они поставляют оружие, присылают наемников в качестве инструкторов, помогают деньгами, но полноценно проводить две крупные стратегические операции не могут. А мы ненавязчиво показываем, что можем. Мы проводим, и достаточно успешно, спецоперацию на Украине, и одновременно можем выделить 50 тысяч войск на проведение учений на другом конце страны», – утверждает Литовкин.