Российский полковник: Украина к перевесу в живой силе начинает приобретать военно-техническое превосходство

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Российскому руководству нельзя недооценивать Украину и ее армию, которая ежедневно усиливается благодаря бесконечным потокам западной помощи.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил бывший депутат Верховного Совета СССР и Госдумы РФ, полковник в отставке Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Алксниса, население России должно быть готово к тяжелой и длительной борьбе с сильным противником, а не заниматься шапкозакидательством.

«Проблема в том, что с каждым днем позиция Украины за счет поставок оружия и боевой техники, причем, более современной, более качественной… Я понимаю, что приятно писать нашим официальным СМИ, что «Леопарды» старые, «Абрамсы» вообще мы будем жечь как спичечные коробки, что все эти средства ПВО мы немедленно разбомбим – на самом деле, ситуация очень-очень серьезная.

К перевесу в живой силе Украина постепенно начинает приобретать и военно-техническое превосходство. По крайней мере, американские «Хаймарсы» с их высокоточными ракетами наглядно показали свои высокие боевые качества и, по сути, эти «Хаймарсы» заставили нас сдать Херсон и прилегающие территории Херсонской области. И это будет нарастать с каждым днем.

Поэтому я уверен, что они весной – в апреле-мае обязательно пойдут в наступление и пойдут на Крым… Они пойдут, и тогда давайте посмотрим – что, если они прорвутся, действительно, к побережью Азовского моря и рассекут, возьмут Мелитополь, а могут взять и Мариуполь – тот самый, где мы сегодня восстанавливаем жилые кварталы, которые были разрушены. Что мы будем делать? А Крым тогда оказывается в блокаде, поскольку Украина получает выход к Азовскому морю, и ее беспилотники и ракеты получат возможность доставать до Крымского моста. И тогда Крым оказывается в блокаде, потому что, нанося удары по Крымскому мосту, Украина прервет этот мост.

И повторяется, вернусь к опыту Великой Отечественной войны, к ситуации 41-42 года, когда Крым уже был в блокаде и единственным способом доставки туда помощи был морской путь. Но все это закончилось падением Крыма, Севастополя.

Поэтому я повторюсь – эти шапкозакидательские настроения, которые сегодня превалируют на федеральных каналах, я не понимаю этих людей. Они должны быть очень осторожны. Не надо пугать людей, что все пропало, но готовить наше население к тому, что боевые действия очень тяжелые и их развитие отнюдь не обещает скорых побед, и готовить население, что нам предстоит тяжелая борьба с очень сильным, мощным противником. И что этот противник действительно силен, и чтобы победить его, нам придется многим пожертвовать», – заявил Алкснис.