Российский полковник: Украине нужно, чтобы в наступление пошли мы

Анатолий Лапин.  
03.06.2023 16:13
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Спецоперация


Задумка Украины на нынешнем этапе состоит в том, чтобы спровоцировать российскую армию на наступление, оставив оборудованные оборонительные рубежи на новых территориях.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задумка Украины на нынешнем этапе состоит в том, чтобы спровоцировать российскую армию на наступление,...

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«После того, как началось наступление, фарш невозможно прокрутить назад. Начинается движение войск, пошла группировка, все эти моменты – их обратно уже не вернуть.

Наши ждут, пока это обозначат ВСУ, и они пытаются вынудить, чтобы мы начали, и у них пошла ответка. Почему?

Мы уже несколько месяцев говорим, что ВСУ наступать не хотят и уже не могут. Мы говорим постоянно, что задача Вооруженных Сил в данной оборонительной операции – это воспрепятствование формированию полноценной наступательной группировки противника, что и производится.

Плюс, эта «неприступная фортеця Бахмут» в итоге приводит к чему? Что уже им начинают задавать вопросы: «Мы тебе дали все, что ты просил. Где?».

А вот на вопрос «Где» нормальный ответ: «Ах, мы не успели, русские начали первыми, и мы сейчас отбиваемся опять». И это можно очень красиво продать и такое прочее», – заявил Трухан.

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