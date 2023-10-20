Российский полковник: В руководстве ХАМАС есть настоящие стратеги

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Палестинское движение ХАМАС атакой на Израиль продемонстрировало отличную выучку и знание тактики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт Фонда национальной и международной безопасности полковник в отставке Олег Хлобустов.

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«Эффективность нынешней атаки боевиков ХАМАС, то, что они сумели обойти всю систему безопасности Израиля, его хваленый «Железный купол», а также то, что израильтяне не смогли получить никакой упреждающей информации по поводу планируемого вторжения со стороны Газы, доказывает, что в руководящих структурах ХАМАС есть настоящие стратеги. Специалисты, которые способны мыслить на современном уровне, вести разработку операций с учетом всех технических достижений в области военного дела, люди, демонстрирующие знание тактики, знание реальных возможностей защитных израильских систем, в том числе их ПВО. С учетом всех этих знаний они и спланировали атаку 7 октября, создали значительные ресурсы для нападения. Причем планы свои и весь процесс подготовки к столь масштабной операции хамасовцы умудрились скрыть от противоположной стороны, так что эти их действия остались незамеченными израильской разведкой», – сказал Хлобустов в интервью «Московскому комсомольцу».

Издание напомнило, что на днях президент США Джо Байден призвал к уничтожению ХАМАС, и поинтересовалось, насколько это реально.

«Собственно говоря, американский президент просто поддержал своим выступлением руководство Израиля, уже заявившее ранее о такой своей цели. Конечно, армия еврейского государства постарается реализовать данное намерение, но… Вряд ли израильская сторона, да и кто-нибудь из их сторонников на Западе располагает надежными сведениями о полной численности боевого крыла ХАМАС, его структурных подразделениях, о количестве и ассортименте имеющегося вооружения. А без такой информации уверенно говорить о том, что вооруженные силы, собранные в секторе Газа, полностью уничтожены, вряд ли возможно», – считает полковник.

Он не исключает, что у ХАМАС есть шансы выдержать наступление многократно превосходящей по мощи израильской армии и сохранить свое присутствие в анклаве.

«Допускаю, что все-таки есть аргумент «за» это. Могли быть предварительно, еще до вылазки 7 октября, достигнуты некие договоренности у лидеров ХАМАС по своим каналам с сочувствующими им влиятельными представителями других арабских стран о защитной реакции на активные военные действия, которые развернет в ответ на нападение Израиль. Например, в качестве мощного рычага воздействия на европейские страны, пожелавшие встать на сторону еврейского государства, вполне подойдет угроза прекращения поставок в Старый Свет углеводородов до тех пор, пока Израиль не прекратит военные действия против сектора Газа. Именно на такое развитие событий могли надеяться стратеги ХАМАС, начиная свое нынешнее вооруженное выступление», – не исключает Хлобустов.