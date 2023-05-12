Российский полковник: ВСУ прорвут лишь первую линию обороны

Владимир Гладков.  
12.05.2023 11:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Наступление ВСУ начнётся с мощного удара, который, скорее всего, проломит первую линию обороны российский войск и будет остановлен резервами.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление ВСУ начнётся с мощного удара, который, скорее всего, проломит первую линию обороны российский...

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«С повестки дня у нас до сих пор не снят вопрос возможной наступательной операции. А чем мы будем их останавливать? Добрым словом и русским матом? Поэтому сейчас в боеготовом состоянии, на максимальном наполнении запасов, держатся оперативные склады, в ожидании наступления. Потому что это будет жёсткий момент.

У нас народ не очень сильно понимает, что наступление противника не останавливается первым эшелоном. Оно останавливается вторым. И наиболее боеготов что в обороне, что в наступлении, как раз второй эшелон. Потому что второй эшелон вводится на участке прорыва там, где наступающие достигают успеха, чтобы прорвать второй эшелон и выйти на оперативный простор», – сказал Трухан.

«А оперативный простор – это когда перед тобой нет оборонительных рубежей. И ты уже не скован действиями обороняющейся стороны – ты оборону прорвал, и пошёл до Москвы.

Также есть принцип наращивания усилий, поэтому военачальник в прорыв первого эшелона наиболее боеготовые не пошлёт. Это будет его резерв, он вводить его будет там, где у него будет успех», – добавил полковник.

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