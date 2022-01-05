Российский полковник: Ядерное оружие не будет размещаться в Белоруссии

Российское ядерное оружие не будет размещаться в Белоруссии.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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3 января стало известно, что Великобритания, Китай, Россия, США и Франция приняли совместное заявление о недопущении гонки вооружений и предотвращении ядерной войны.

«Кто будет размещать ядерное оружие на территории Белоруссии? И, самое главное, зачем? Российская ядерная триада со стратегической точки зрения – это бомбардировщики, которые пролетают Беларусь, не замечая ее. При необходимости они на ее территорию залетят и что-то пустят, абсолютно не спрашивая. Открою вам военную тайну: принимать лимитрофов во внимание в случае большого «замеса» никто не будет, когда будет речь идти о безопасности РФ.

Ракетные крейсера стратегического назначения – в Беларуси уже море выкопали? Наземные стратегические силы в Беларуси никто даже близко размещать не подумает. Они находились там в конце 80-х, когда еще были страны Варшавского договора, которые составляли первую линию обороны. А Беларусь находилась в оперативном тылу, и тогда мы туда заезжали. А сейчас смысла нет. Чем ближе ты пушку ставишь, тем больше вариантов, что по ней удар нанесет противоборствующая сторона. И потом, кто будет связываться с режимом нераспространения ядерного оружия?» – сказал Трухан.