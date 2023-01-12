Российский полковник заявил об угрозе «застрять» на равнине Донбасса

Назревает новый этап СВО на Украине.

Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно уверен, что сейчас назревает новый этап нашей специальной операции. Мы возвращаем потихоньку стратегическую инициативу после ее горестной потери. Нам предстоит задача открыть вторую бронированную дверь. Это Артемовск. Это крупнейший укрепрайон, где нам придется очень серьезно поковыряться.

После взятия Артемовска мы выходим на равнину – ба поле боя, где будет генеральная битва за Донбасс, за полное освобождение ДНР. Это вам уже на «Азовсталь» и Соледар и даже не Артемовск. Это будет серьезнейшая битва, в которой может решиться 50% исхода всей СВО.

Там будет решаться, ломанем мы хребтовину украинской армии и решим одну из задач демилитаризации, или же застрянем надолго и будем ковыряться на этом укрепрайоне между Краматорском и Славянском. Кое-что для взламывания этого опорного пункта делается уже сейчас», – сказал Баранец.