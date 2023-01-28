Российский полковник: Зеленский уже просит Польшу ввести войска в Галичину

Владимир Гладков.  
28.01.2023 17:01
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Польша, Украина


Для того, чтобы установить контроль над Западной Украиной, России может потребоваться ликвидировать не только неонацистов, но и польскую регулярную армию.

Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы установить контроль над Западной Украиной, России может потребоваться ликвидировать не только...

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«Что касается Западной Украины, то я категорический противник того, чтобы мы лезли туда, в эти бандеровские леса, и теряли тысячи наших солдат. Тем более Польша уже открыла пасть, она хочет проглотить эту Западную Украину», – сказал Баранец.

Также он убеждён, что Киев и Варшава уже обсуждают размещение на Западной Украине польских военных частей.

«Более того, есть сведения, что Зеленский ведёт тайные переговоры с руководством Польши, что, если России удастся прорваться к Киеву и взять под контроль Центральную Украину, то хотя бы в отместку за это полякам надо отдать Западную Украину.

И не просто отдать. Есть тайные переговоры, Зеленский вроде бы уже намекнул Варшаве, что неплохо бы туда поставить части», – резюмировал отставной полковник.

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