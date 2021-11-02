Российский полуофициальный эксперт контактирует со штабом Тихановской

02.11.2021 19:49 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Российский эксперт, который продолжал ездить в Киев после 2014 года, сейчас налаживает контакты с офисом самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской.

Об этом советник Тихановской Франак Вячорко заявил в эфире «Еврорадао», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что есть желание со стороны неких неполитических кругов коммуницировать. Экономист Кортунов принял участие в дискуссии на Белорусском экономическом форуме, который организовал офис Тихановской», – сказал Вячорко.

Речь идет о генеральном директоре Российского совета по международным делам Андрее Кортунове. В 2017 году он был единственным представителем России на антироссийской конференции «Ялтинская европейская стратегия». Украинские власти не хотели его пускать, но потом все же пропустили, и российский эксперт их униженно за это благодарил и заверял, что после президентских выборов «Путин пойдет на деэскалацию».

Видимо, нечто подобное Кортунов говорит и офису Тихановской, потому что Вячорко уверен: все их документы «попадают на стол в Кремле».

«Мне тяжело говорить про Кремль и его политику по Беларуси. У меня складывается впечатление, что для них Лукашенко – это такой не пришей кобыле хвост. Он как бы есть. С ним нужно что-то делать. Они ищут некую формулу. Навязывают ему референдум, дорожные карты, понимая, что он все равно ничего не будет исполнять и держать свое слово. Но ясного понимания, как поменялся белорусский народ, у них нет. В России ищут выход из ситуации и понимают, что Лукашенко это вариант, но не воспринимают Светлану Тихановскую, потому что для них она не свой человек. А другого пророссийского политика, кроме Лукашенко, в Беларуси просто нет», – утверждает Вячорко.

Российский политолог Андрей Суздальцев подтвердил наличие документа, переданного белорусской оппозицией в Москву.

«Есть такой документ, который содержит проект внутренней и внешней политики постлукашенковской РБ, причем в объективном формате, т.е. то, что будет выполнять любое новое руководство республики. Там же есть видение российско-белорусских отношений. Документ был подготовлен в НАУ. Понятно, что документ не был передан по дипломатическим каналам. Это просто невозможно… Документ актуален, но все остальное (где и кто его читает) на совести комментаторов», – написал Суздальцев в своем телеграм-канале.

«Российский совет по международным делам», который возглавляет Кортунов, – это экспертная общественная организация, в руководство которой входит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.