Российский посол: «Если Белград пригласит нас быть участником переговоров с Косово, мы рассмотрим предложение»

11.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко прокомментировал сказанные в ходе визита в Москву слова председателя Народной скупщины Ивицы Дачича о том, что России и Китаю следует подключиться к диалогу по Косово.

Свое мнение посол высказал в эфире РТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы начал со своих оценок, и я думаю, что это заявление, учитывая опыт Ивицы Дачича, означает следующее, – сказал Боцан-Харченко в эфире программы «Прямой угол» на канале Радио-телевизија Војводине (РТВ). – Конечно, он просит, чтобы в диалоге существовал максимально широкий формат посредников, что, на самом деле, является лучшим способом ведения переговоров. Реальность такова, что диалог происходит под эгидой Европейского Союза. Белград согласился вести диалог в таком формате, и мы оказали Белграду свою поддержку в этом диалоге».

Посол добавил, что Россия поддерживает требование Сербии о том, чтобы то, что было согласовано на переговорах ранее, должно быть выполнено. В том числе и пункт Брюссельских соглашений 2013 года о создании в Косово Содружества сербских муниципалитетов.

«Мы просим выполнения того, что было согласовано, я имею в виду Брюссельское соглашение. Создание Содружества сербских муниципалитетов является отправной точкой. Известно, что создание этого сообщества еще даже не началось. Это ситуация снижает авторитет Евросоюза. Когда то, что было согласовано, не выполняется, трудно вести дальнейшие переговоры», – сказал российский посол.

В свою очередь журналистка поинтересовалась у гостя, получала ли Россия когда-либо приглашение присоединиться к диалогу между Белградом и Приштиной вне Совета Безопасности, как, например, это происходит с участием в них представителей Соединенных Штатов Америки?

«Я не могу сказать, что решение косовской проблемы происходит в обход Совета Безопасности, обсуждения ее там проходят регулярно. И ни одно решение не может быть принято без поддержки Совета Безопасности. Резолюция 1244 остается в силе», – заметил Александр Боцан-Харченко. – Белград ничего от нас не просил, и мы не стали бы просить ничего от Белграда, в свою очередь, но мы сотрудничаем наилучшим образом, исходя из общих интересов. Резолюция 1244 – это то, что имеет силу. В ней говорится об особом статусе Косово, но не о Косово как независимом государстве. Россия готова рассмотреть новые аспекты, но только если Сербия этого захочет. Если будет приглашение, официальное приглашение России для участия на другом уровне, мы обязательно его рассмотрим».

Говоря о двойных стандартах, российский посол отметил, что для Америки было неправильно продавать оружие в Косово, при этом декларативно выступая за мир и стабильность.

«Подрывом усилий по достижению мира является, например, продажа США вооружении в Косово, и это для нас неприемлемо. Это пример двойных стандартов», – заключил Александр Боцан-Харченко.