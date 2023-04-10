Российский посол: Германия перешла все возможные «красные линии»

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России, несмотря противоположные заявления из Берлина, следует ожидать поставок военных самолетов из Германии на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, отвечая на вопрос, прослеживается ли в Германии сейчас готовность к поставкам новых видов вооружений на Украину, в частности истребителей.

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«Мы слышали заявления германского руководства о неприятии идеи поставок Киеву боевых самолетов. Факт, однако, состоит в том, что номенклатура поставляемых Украине германских вооружений непрерывно расширяется. От поставок касок Берлин перешел к накачиванию киевского режима современными смертоносными системами вооружений, включая тяжелые боевые танки, гаубицы, РСЗО, ЗСУ. Создаются логистические и сервисные центры по их ремонту и техобслуживанию в третьих странах. Правительство Германии давно перешло все возможные «красные линии» в стремлении нанести России стратегическое поражение. Так что особых иллюзий не питаем», – сказал дипломат «Известиям».

У него поинтересовались, может ли Берлин пойти на прямое введение своих войск на Украину.

«Направление войск было бы равносильно прямому втягиванию Германии в вооруженный конфликт с Россией, чего в Берлине, по крайней мере на данном этапе, всячески стремятся избежать. Да и вряд ли немецкие избиратели одобрят такие планы. Проще воевать чужими руками», – .подчеркнул дипломат.