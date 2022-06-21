Российский посол: Нам лучше строить отношения с независимой Сербией

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На Сербию оказывает беспрецедентное давление, но Москва верит, что Белград не намерен присоединяться к антироссийским санкциям.

Об этом заявил посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью РТС.

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«Давление невероятное, но Сербия прежде всего уважает свои интересы на европейском пути или на пути развития отношений с Россией. Конечно, имеется в виду ее национальный интерес», — сказал дипломат. «Что касается России, то в отличие от других нам очень подходит строить отношения, и для нас лучше всего строить отношения со страной, которая является суверенной, независимо от того, большая это страна или маленькая», – добавил посол.

Ранее депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила одному из белградских СМИ, что Сербия, если она хочет вступить в ЕС, должна ввести санкции против России и признать независимость Косово.

Так же об этом настаивал в ходе визита в Белград канцлер Германии Олаф Шольц.

На вопрос журналиста о том, какова причина новой волны российской иммиграции в Сербию, которая выражается в том числе и в том, что с начала СВО на Украине в Сербии открылось более тысячи российских компаний, дипломат ответил, что не стоит думать, что это из-за несогласия с политикой России.

«В Европе есть попытки давать какие-то ложные оценки этой ситуации, будто из России уезжает все больше людей из-за несогласия со спецоперацией. Такие люди, конечно, есть, но это личности, потому что большинство людей в России выражают полную поддержку. Некоторые приезжают по делам, по семейным обстоятельствам, – пояснил Боцан-Харченко.