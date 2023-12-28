Российский посол не стал критиковать «многовекторность» Вучича

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Россию вполне устраивает политика, которую проводит президент Сербии Александр Вучич.

Об этом в интервью телеканалу RTVI, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вучич, как мы и ожидаем, и что для нас является лучшим вариантом партнерства, стоит, как и страна в целом, стоит на своих национальных позициях. Иного ожидать крайне трудно. Он должен быть сербским деятелем, коим он и является», – сказал Боцан-Харченко.

Он отметил, что сербский президент очень любит Россию, ее язык и культуру и не намерен присоединяться к европейским санкциям.

«На данный момент Вучич подтвердил сохранение своей позиции, которая была еще в марте 2022 года, когда был принят первый пакет санкций ЕС. Данная позиция остается непоколебимой. Мы можем говорить о продолжении сотрудничества на таких приемлемых условиях. Он свою позицию будет выдерживать, я уверен в этом», – сказал российский дипломат.

Напомним, что Сербия, хотя и не присоединялась к санкциям против России, голосовала в ООН за резолюции, осуждающие Москву за проведение СВО на Украине.

Президент Вучич продолжает настаивать на вступлении Сербии в Евросоюз, хотя последние опросы показывают, что поддержка евроинтеграции среди сербских граждан упала ниже 50%. ЕС, как известно, требует от Белграда признания захваченного сепаратистами края Косово.

Спикер МИД РФ Мария Захарова накануне заявляла, что Сербия не сможет сохранить самостоятельную позицию в ЕС.

«В ЕС берут исключительно по признаку генномодифированного национального сознания. Посмотрите на Польшу и Венгрию, которые, будучи полноправными членами Евросоюза, вынуждены буквально сражаться за сохранение своей собственной идентичности.

Арбитражи, суды, даже внутренние санкции – и это при том, что они члены НАТО и стабильно голосуют за незаконные антироссийские санкции. Ну и не надо сбрасывать со счетов западное коварство: обещают много, а добившись своего, не выполняют ничего», – напомнила Захарова.

В свою очередь бывший вице-премьер РФ, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.

«Европейский Союз имеет деньги, имеет колоссальный бюджет. Он может себе позволить финансировать войну. НАТО — это в основном такая трещотка пропагандистская, потому что НАТО только лишь регулирует вопросы стандартов военных бюджетов, они должны быть не менее двух процентов, и, собственно говоря, политические консультации, за исключением, конечно, большой войны, когда у них начинает работать группа ядерного планирования. Но в целом, ещё раз говорю, Европейский Союз для нас противник гораздо более опасный, чем НАТО, с моей точки зрения», – сказал Рогозин.