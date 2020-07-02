02.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политические репрессии, Россия
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Российский посол не стал заступаться за арестованных менеджеров «Белгазпромбанка»


Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев оправдал жесткие аресты участников предвыборных пикетов в Белоруссии, разрешенных законодательством этой страны.

Об этом он заявил в интервью ТАСС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстановка стабильная. Да, были некоторые несанкционированные митинги, в том числе, и в Минске. Но мы видели, как правоохранители вполне корректно и выверено относились к тем людям, которые де-факто нарушили закон и те положения, которые определены Минским горисполкомом, рядом гор- и облисполкомам территорий», – сказал Мезенцев.

Дипломат также считает вполне оправданными аресты менеджмента «Белгазпромбанка», принадлежащего российскому «Газпрому», в том числе, главного конкурента президента Белоруссии, бывшего председателя правления этого банка Виктора Бабарико.

«Как объяснили глава Государственного контрольного комитета  и глава Национального банка республики Беларусь вашему покорному слуге по поводу тех событий, которые имели место и сопровождали деятельность некоторых потенциальных кандидатов в президенты, мне добавить нечего. Я убежден, что все те нормы закона, которые определяют выборный процесс в Белоруссии, будут предъявляться обществу в режиме  поддержки буквы и духа тех законов», – сказал Мезенцев.


Напомним, в ходе предвыборных пикетов в Белоруссии было арестовано порядка 200 человек. Большинство из них было отпущено, однако многие популярные в стране блогеры сейчас находятся под арестом.

Дмитрий Мезенцев был назначен послом в Минск после того, как по требованию Лукашенко Москва отозвала с этой должности Михаила Бабича, который активно продвигал идею укрепления Союзного государства. Мезенцев демонстрирует лояльность не только президенту, но и белорусским националистам, называя Белоруссию «Беларусью» и заказывая себе визитки на мало употребляемом  белорусском языке.

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