Российский посол обвинил Болгарию, Северную Македонию и Хорватию в предательстве

08.06.2022  14:36 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Болгария, Дзен, Политика, Россия, Северная Македония, Сербия, Хорватия, Черногория


Болгария, Македония и Черногория предали православное единство, запретив пролет самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова над своей территорией.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Болгария, Македония и Черногория предали православное единство, запретив пролет самолета министра иностранных дел РФ...

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«Это удар и предательство Православия не только этим вопиющим шагом. Оно началось раньше. Это расколы, это безоговорочное подчинение окружающих Сербию православных стран решениям Фанара (константинопольского патриархата –ред.). А Фанару диктует Вашингтон. Это предательство славянского единства, разума и своего региона. Запад своими действиями вносит раскол и вбивает клинья», – сказал посол.

По его словам президент Сербии Александр Вучич воспринял демарш соседей как оскорбление.

«Вучич крайне раздражен (это я мягко формулирую). Он воспринял это как унижение себя и своего народа», – сказал Боцан-Харченко.

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