Российский посол обвинил Великобританию в нападении на Россию

Елена Острякова.  
21.10.2024 17:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 874
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Великобритания ведет агрессивную войну против России «руками украинцев».

Об этом посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания ведет агрессивную войну против России «руками украинцев». Об этом посол РФ в Лондоне...

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«Мы твердо убеждены, что Великобритания ведет агрессивную войну против России руками украинцев. Это опосредованная война, которую ведет правительство Соединенного королевства, предоставляя украинцам оружие, с помощью которого правительство Великобритании убивает российских солдат и мирных жителей. Вы агрессивны, вы ведете опосредованную войну против России», – заявил Келин.

Недавние заявления руководителя британской спецслужбы, который обвинил Россию в проведении диверсий, российский дипломат объяснил тем, что Украина проигрывает.

«Британия очень сильно вовлечена в украинский конфликт. Сейчас Украина близка к поражению, они проигрывают. И конечно, правительство Великобритании тоже проигрывает в этой ситуации, потому что они сильно вовлечены в этот конфликт. И чтобы поднять боевой дух – такие, как глава Ми-5, должны оправдывать огромные вложения Великобритании в украинский конфликт, объяснять и оправдывать то, что было сделано», – сказал Келин.

Он полагает, что в случае поставки ракет большой дальности Британия будет вести военные действия против России вместе с ВСУ, поскольку целеуказание, составления плана полета, а также предоставление информации со спутников и запуск ракет будут осуществляться британскими специалистами.

Келин посоветовал Великобритании прекратить поставки оружия на Украину, «и конфликт будет завершен послезавтра».

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