Российский посол объяснил Западу, как решить проблему Косово

09.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко по случаю 21-й годовщины принятия Резолюции Совбеза ООН 1244 по Югославии, признающей суверенитет Белграда над Косово, сказал, что проблему Косово можно решить только беспрекословным выполнением принятого международным сообществом документа.

Об этом посол сообщил сербскому агентству «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Боцан-Харченко, Резолюция Совбеза ООН 1244 была предана забвению и ее несоблюдение является источником нестабильности в регионе и Европе и причиной того, что окончательное решение по Косово и Метохии до сих пор не достигнуто.

Он считает, что этот документ по-прежнему имеет ключевое значение для полного урегулирования вопроса Косово и Метохии, и он видит роль и значение этого документа, прежде всего, в том, что в 1999 году этот вопрос был возвращен из «военной плоскости в политическую колею».

«Сегодня много говорят о возобновлении диалога между Белградом и Приштиной, каким образом решить вопрос? – сказал Александр Боцан-Харченко. – Но сама Резолюция 1244 оказалась в забвении среди наших западных партнеров, хотя и имеет ключевое значение. Если бы она была соблюдена в необходимом объеме, то мы бы не стали думать ни о каком другом документе».

Российский посол напомнил, что Резолюция 1244 основывалась на международном праве и принципах территориальной целостности и суверенитета Сербии, и это, по его словам, самое важное для России. И если будет найдено определенное компромиссное решение, которое устраивало бы Сербию, Совет Безопасности рассмотрел бы его, и затем представилась бы возможность для принятия другого документа.

«Но все это в теории, самое важное сейчас – это соблюдение резолюции 1244», – заключил Боцан-Харченко.