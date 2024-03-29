Российский посол: Ответственность за теракт в «Крокусе» может лечь на всю «группировку Рамштайн»

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Примечательно, что сразу после теракта в Подмосковье американцы молниеносно заявили, что Украина здесь ни при чём, и не менее оперативно приглушили риторику Киева о якобы российских спецслужбах, чтобы никто не отклонялся от заданного тона относительно ответственности запрещённой в РФ ИГИЛ.

Об этом на организованной изданием «Украина.ру» пресс-конференции в Москве заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, экс-посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально в первые часы американцы сказали: «Мы не знаем подробностей, но Украина не виновата». И дальше пошла серия заявлений и от ЕС, и американцы несколько раз повторялись, вплоть до феноменального заявления представителя Госдепа Миллера: вмешательства Украины там не было, точка, вы видели, как правительство Украины ясно дало это понять. Хочется задать вопрос – вы серьёзно? После взрывов Крымского моста, сразу шли заявления Украины: «Мы ни при чём». И после первого, и после второго подрыва. Спустя несколько месяцев – и руководитель СБУ, и ряд других персонажей украинских спецслужб буквально хайповали, рассказывая, как они лично сами принимали участие в этих событиях, как они планировали», – сказал Мирошник.

Он напомнил, что аналогичные вещи были после убийства Дарьи Дугиной, атак дронов на Кремль и так далее.

«Почему Запад так быстро начал задавать этот тон? Сначала Украина попыталась завести свой тренд, заявляя, что это российские спецслужбы, а потом их американские старшие товарищи быстренько подправили – нет-нет, это ИГИЛ [запрещён в РФ]. Почему ИГИЛ? Как быстро американцы разобрались в этих процессах, откуда были эти данные?..», – отметил дипломат.

Он также напомнил о косвенных заявлениях Виктории Нуланд о «неприятных сюрпризах» и предупреждениях американского и британского посольств.

«Насколько они были осведомлены об этом? Действительно ли те конвенции, в которых участвуют эти страны, о противодействию терроризму, не предписывали им поделиться информацией? Те сигналы, что были, они были крайне расплывчаты – и никаких серьёзных данных они не предоставляли», – подчеркнул Мирошник.

Теперь же поведение западных хозяев Украины продиктовано тем, что они несут полную ответственность за поддерживаемый ими киевский режим.

«Ответы на такое поведение достаточно легко просматриваются, потому что ответственность за Украину сегодня несёт именно эта группировка западников, группировка «Рамшштайн» – это и НАТО, и ряд сателлитов американцев и британцев, которые напрямую финансируют, управляют и воздействуют на Украину и её правительство. Почему надо было направлять в другую сторону? Только весь мир получает доказательства, что Украина является террористом и использует террористические действия на уровне государства, автоматически встаёт вопрос о том, кто финансирует её, кто направляет, кто управляет, кто делает заказы у структуры Украина, которая совершает террористические акты. Когда те же представители Запада начинает говорить, что Россия обвиняет, Россия ещё никого не обвиняла. Россия только перечисляет факты, и вы сами можете из них делать выводы. Куда двигались террористы, как отреагировало правительство Украины, какие контакты проводились, и какие предпринимаются меры, чтобы их выгородить прямо с первых часов после произошедшей трагедии», – заключил Мирошник.