Российский посол подарил Лукашенко карту, на которой Белоруссия – это четыре русских губернии

10.09.2020, Москва, Елена Острякова

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев поздравил сегодня президента Белоруссии Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения и преподнес ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерниями. Первый экземпляр факсимильного издания 1866 года.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», – сказал Мезенцев.

Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия значительно продвинулись «буквально в последние дни» в решении имеющихся проблем.

«Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена… Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать», – сказал Лукашенко.