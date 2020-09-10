Российский посол подарил Лукашенко карту, на которой Белоруссия – это четыре русских губернии
Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев поздравил сегодня президента Белоруссии Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения и преподнес ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерниями. Первый экземпляр факсимильного издания 1866 года.
Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», – сказал Мезенцев.
Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия значительно продвинулись «буквально в последние дни» в решении имеющихся проблем.
«Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена… Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать», – сказал Лукашенко.
Спасибо!
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