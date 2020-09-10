10.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия
Просмотров:

Российский посол подарил Лукашенко карту, на которой Белоруссия – это четыре русских губернии


Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев поздравил сегодня президента Белоруссии Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения и преподнес ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерниями. Первый экземпляр факсимильного издания 1866 года.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», – сказал Мезенцев.

Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия значительно продвинулись «буквально в последние дни» в решении имеющихся проблем.

«Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена… Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать», – сказал Лукашенко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть