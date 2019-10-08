Российский посол похвастался визиткой на белорусском

08.10.2019, Москва, Елена Острякова

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев изготовил себе визитки на белорусском и собирается изучить этот язык.

Об этом он заявил сегодня оппозиционному изданию «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот вам моя визитка, оформленная по-белорусски. Много ли вы знаете в Беларуси послов, которые сделали такие визитки?

Я уже попросил поддержки в поиске педагога, который бы дал мне, ну, каких-нибудь семь уроков белорусского языка, чтобы понять его логику и структуру. Мне было бы интересно сравнить, чем наши языки близки.

Достаточно литературы выходит на белорусском языке. Поэтому я бы хотел ее понять и проявить уважение к одному из тех языков, на которых говорят белорусы», – сказал Мезенцев.

Он опроверг информацию о том, что избавляется от людей в посольстве, работавших с его предшественником Михаилом Бабичем, который был отозван из Минска, по слухам, по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко.

При этом дипломат признал, что в ходе плановой ротации приглашает на работу тех, с кем работал ранее. Мезенцев заверил оппозиционного журналиста, что в его команде нет ни одного профессионального разведчика.

Ранее Мезенцев в одном из интервью призвал россиян «не пугаться», если с ними в белорусских городах будут отказываться общаться по-русски, и отвечать им по-белорусски «дякую».

Он также заявлял, что готов называть Белоруссию Беларусью и уделять внимание малочисленной националистической оппозиции.