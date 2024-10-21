Российский посол поставил на место британскую журналистку вместе с Британией

Елена Острякова.  
21.10.2024 18:19
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


Посол РФ в Лондоне Андрей Келин опроверг слова британской журналистки о том, что экономика России «страдает от войны».

Их спор произошел в эфире ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин опроверг слова британской журналистки о том, что экономика...

«Что касается экономики, могу вас заверить, что рост ВВП в прошлом году составлял 3,6%. Прогноз на этот год почти такой же. По данным Всемирного банка – 3,5%. Какой процент в Англии?», – сказал Келин.

Агрессивная журналистка продолжала настаивать на своем. Она заявила, что посол в Лондоне оторвался от российских реалий.

«Я недавно несколько раз побывал дома. И никакого упадка там не увидел. Она процветает. Кстати, любой журналист, которому хотелось бы туда поехать, может лично в этом убедиться. Никакого упадка. Экономика восстановилась, а по итогам прошлого года показала рост и продолжает расти гораздо быстрее, чем экономики G7 или Евросоюза.

Мы вошли в число Топ-10 стран по объему производства. Кстати, заняли там ваше место – седьмое. А Великобритания теперь не входит в десятку самых развитых стран», – заключил Келин.

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