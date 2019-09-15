Российский посол поставил на место зарвавшегося чиновника Госдепа

15.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко вновь публично отреагировал на антироссийские выпады недавно назначенного спецпредставителя США по Балканам Мэттью Палмера, утверждавшего, что Москва заинтересована в нестабильности региона.

«Вероятно, отличительными признаками поддержки стабильности являются военная агрессия против суверенной страны, убийства людей, разрушение инфраструктуры, бомбардировки с использованием обедненного урана, разрыв на куски государств, разъединение народов, живущих в одном сообществе, или навязывание против воли народа и решений законодателей и правительств выборов в пользу членства в НАТО? Или прославление злодеев и «свержение» патриотов и героев, фальсификация истории?» – говорится в заявлении российского посла.

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«Стратегия Вашингтона по укреплению стабильности путем неконституционных протестов и вмешательства во внутренние дела очевидна и хорошо известна», – добавил дипломат.

Боцан-Харченко отметил, что обвинения американского чиновника «не соответствуют здравому смыслу» – это легко доказывается на примере Сербии, в чьей стабильности как раз заинтересована Москва, поскольку ведущие российские компании осуществляют крупные, современные, долгосрочные проекты с сербской стороной.

«Мэттью Палмер все еще жалуется на «беспорядки» в интересах России. Мы согласны: нам и многим другим, конечно, «порядок» не подходит, если это «порядок», установленный только одной страной извне. Давайте вспомним, как США показывают, что они играют даже решающую роль в вопросе вступления в ЕС», – подчеркнул посол.

«Действительно, было бы лучше, чтобы никто не «создавал проблемы» для представителей «демократии» и «свободного рынка». Ни носителей другого мнения, других ценностей, традиций, культур, ни экономических конкурентов», – объяснил Боцан-Харченко логику американцев.

Российскому дипломату также пришлось и реагировать на выпады уходящего «министра иностранных дел» Косово Беджета Пацолли, который утверждал, что именно Москва стоит за планом по возвращению сербских анклавов под контроль Белграда, и этого нельзя допустить, так как, якобы, изменение границ сепаратистского образования станет прецедентом для всей Европы.

«Бывшая Югославия разрушена всеми возможными способами. В конце концов, оказывается, что прецедентом не было ни расчленение СФРЮ, ни СРЮ, ни самой Сербии, а разделение Косово было бы прецедентом. Такие заявления звучат странно», – сказал Боцан-Харченко.

«Территориальная целостность Косово неприкосновенна, и вы узнаете это рано или поздно», – огрызнулся в ответ Пацолли, которого цитирует портал Kosovo online.