Российский посол пояснил свои слова о Сербии как «оплоте»

02.10.2019, Москва, Елена Острякова

Россия не считает Сербию «последним оплотом российского влияния», как не считает любую другую страну вражеской крепостью.

Об этом в эфире RTV заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Мы предполагаем, что каждая страна является независимым, суверенным государством, и наша цель – развивать двусторонние отношения на основе взаимных интересов», – сказал российский дипломат.

Он объяснил, что имел в виду высокий уровень взаимоотношений и доверия между Москвой и Белградом, когда назвал Сербию в интервью газете «Политика» оплотом России, и добавил, что у двух стран никогда не было такого количества контактов на высшем уровне, как за последние несколько лет.

Дипломат отрицает, что Россия «ведет битву» с США за влияние на Западных Балканах и в Сербии. Он сообщил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Сербию 20 октября. Визит приурочен к 75-й годовщине освобождения Белграда, а эта дата «очень важная как для Сербии, так и для России».