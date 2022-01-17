Российский посол в БиГ обвинил посла США в «чистой лжи»

17.01.2022  19:37 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Дзен, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, США


Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов прокомментировал заявление посла США Эрика Нельсона о том, что Россия не позволит этой стране вступить в НАТО.

Калабухов назвал слова американца «чистой ложью», поскольку Москва, по его словам, в отличие от Вашингтона не вмешивается в «суверенный выбор» БиГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов прокомментировал заявление посла США Эрика Нельсона...

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Калабухов заявил сараевскому порталу Klix.ba, что каждый раз, когда он слышит фразу «злокачественное влияние России» в Боснии, у него создается стойкое впечатление, что «что-то зловредное произошло в умах тех, кто об этом говорит».

«БиГ, которую мы считаем дружественной страной, имеет суверенное право выбора, – сказал Калабухов. – И может быть выбор в пользу вступления в НАТО, хотя понятно, что консенсуса по этому вопросу в стране нет, а нынешняя ситуация существенно отличается от 2000-х годов. Россия имеет полное право отреагировать на это гипотетическое развитие событий в соответствии со своими национальными интересами».

При этом, по словам российского посла, Россия ничего не навязывает БиГ. Говоря об Аппарате Верховного представителя (OHR – Office of the High Representative), дипломат заявил, что «западные партнеры устроили цирк в связи с заменой Верховного представителя».

«Не говоря уже о том, что Руководящий совет Совета по выполнению мирного (Дейтонского – ред.) соглашения под давлением Вашингтона нарушает не только дух, но и слово мирного соглашения, каждый раз искажая его текст в своих заявлениях, –  сказал Калабухов. – Не только Россия, но и все трезвые наблюдатели на Западе говорят о пагубности OHR».

Российский посол сослался на недавнюю статью первого Верховного представителя Карла Бильдта, призывающую к закрытию OHR и прекращению «архаичного иностранного протектората в БиГ». Он высказал мнение, что продолжающееся присутствие западного надсмотрщика ведет к дестабилизации ситуации не только в БиГ, но и во всем Балканском регионе.

«Вину возлагают, как обычно, на совершенно другого человека (Милорада Додика – ред.). Санкции применяются как часть «наставления», без суда и следствия. При этом тем, кто сейчас с нетерпением ждет недавно введенных ограничений, следует иметь в виду, что они могут коснуться и их – если Вашингтон захочет кого-то наказать «за коррупцию», – отметил посол России в БиГ.

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