Российский посол в Минске поспорил с журналисткой-змагаркой

11.06.2021, Москва, Елена Острякова

Журналистку оппозиционного информагентства «БелаПАН» на пресс-коференции в Минске возмутили слова посла РФ Евгения Лукьянова о том, что санкции, введенные ЕС против Белоруссии «по определению незаконны», поскольку введены без решения Совета безопасности ООН.

Она апеллировала тем, что в Белоруссии нарушаются права человека. Российский дипломат поинтересовался, какого именно человека. Журналистка сказал, что может назвать 470 фамилий «политзаключенных».

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«А причем здесь Россия? Вопрос к российскому послу по поводу политзаключенных, как вы говорите, в Белоруссии. Это внутреннее дело суверенной страны. Я не имею права вмешиваться в эти вопросы по Венской конвенции. Это вмешательство во внутренние дела. Вы улыбаетесь так иронично. На эту конвенцию вы внимания обращать не хотите», – ответил Лукьянов.

Журналистка возмутилась тем, что в России не обращают внимания на то, «что у нас происходит».

«Почему вы считаете, что мы не замечаем происходящего? Вы читаете мои депеши?» – поинтересовался Лукьянов.

Журналистка сослалась на публичную реакцию российских политиков.

«Публичная реакция может быть только такой. Вмешательство во внутренние дела других государств не наша практика и не наша политика. Точка», – отрезал Лукьянов.

Тогда журналистка поинтересовалась на то, как в России относятся к тому, что симпатии к ней белорусов «рухнули» после того, как Москва поддержала Лукашенко.

«Если это так, значит, это так. Кто-то разочаровался. Тот, кто симпатизировал России, наверное, продолжает симпатизировать. Россия не девушка, чтобы всем нравиться. Любить нас не надо. Мы никогда не предлагали никому такой формат отношений… Надо смотреть на дела, на цели и последствия. Если вы считаете, что события, которые происходили в вашей стране, должны были привести к улучшению вашей жизни, это ваша точка зрения. А я считаю, что вашу государственность и готовили к судьбе обычной страны, где победила цветная революция», – сказал Лукьянов.

Журналистка сказала, что она была на Украине после победы Майдана, и ей там понравилось. «Значит вы на той стороне баррикад, а я на другой», – с грустью констатировал дипломат.

«То, что наша позиция вызывает разные оценки в белорусском обществе, это понятно и естественно. Мы строим нашу внешнюю политику, исходя из наших национальных интересов. Если это кому-то не понравилось, что мы можем сделать? Мы должны корректировать свою политику, основанную на анализе наших национальных интересов? Наших интересов», – сказал посол позже, сделав ударения на слове «наших».