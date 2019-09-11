Российский посол в Сербии поставил на место зарвавшегося американского представителя

11.09.2019, Москва, Олег Кравцов

Очередные обвинения России со стороны Соединенных Штатов вызывают недоумение и уныние.

Об этом, как сообщает МИД РФ, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, давая оценку заявлению спецпредставителя госсекретаря США по Западным Балканам Мэтью Палмера.

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«Заявление спецпредставителя госсекретаря США по Западным Балканам М.Палмера о том, что Россия хотела бы видеть Балканы нестабильным регионом, приводит в замешательство и в уныние. Видимо, признаками поддержки стабильности являются военная агрессия против суверенной страны, убийства людей, разрушение инфраструктуры, насыщение вредоносным ураном. Или расчленение стран, разделение народов, живших в одном сообществе. Или навязывание вопреки воле и решениям законодателей и правительств выбора в пользу членства в НАТО. Или героизация злодеев и низвержение патриотов и героев, фальсификация истории», – отметил Боцан-Харченко.

Он добавил, что единственная ссылка у Палмера – это голословные обвинения России, которая якобы попыталась организовать «переворот» в Черногории. При этом дипломат напомнил о стратегии США, которая заключается в проведении антиконституционных переворотов и вмешательстве во внутренние дела других государств.

Также представитель РФ указал на пробелы в логике Палмера, сказав, что России, ведущие компании которой осуществляют в Сербии масштабные и долгосрочные проекты, не нужна нестабильность в регионе.

«Да, еще М.Палмер сетует на отвечающий интересам России «непорядок». Здесь согласимся: нас и многих других, конечно, не устраивает «порядок» – если речь идет о «порядке», установленном извне только одной страной. Вспомним, что США демонстрируют даже свою определяющую роль в вопросе приема в ЕС. В чем не откажешь господину Палмеру – так это в прямолинейности. Сказано: «Россия создает проблемы». Действительно, лучше бы никто не «создавал проблем» представителям «демократии» и «свободного рынка» – ни носители иного мнения, иных ценностей, традиций, культур, ни экономические конкуренты», – резюмировал Боцан-Харченко.