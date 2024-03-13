Российский посол: Запад все дальше сдвигает красные линии на Украине

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Не исключено, что в будущем польские власти примут решение об отправке своих солдат на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, отметивший, что польские власти никогда не признавали, что их военнослужащие присутствуют на территории Украины.

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«Есть сведения, что на стороне ВСУ воюют некие польские добровольцы, но и о них никакой официальной информации нет, а данные в СМИ очень ограничены», – сказал Андреев в интервью «Известиям».

У него поинтересовались, есть ли риски, что польские военные в итоге окажутся на территории Украины.

«О незыблемости сейчас говорить сложно. Наши западные непартнеры неоднократно обозначали некие красные линии, в частности по видам вооружений для ВСУ, за которые они не намерены заходить, а потом эти красные линии сдвигались всё дальше и дальше. Поэтому никаких гарантий, что впоследствии та или иная позиция не будет пересмотрена, конечно, не существует», – говорит дипломат.

По его словам, «польское общество воевать не настроено, о чем свидетельствуют все опросы».

«Естественно, его постоянно пугают, что если Россия победит на Украине, то потом настанет черед Прибалтики, Польши и так далее. Верят или не верят — это другой вопрос, но защищать свою страну в случае гипотетической агрессии, понятно, люди готовы. А вот отправляться куда-то за пределы страны и воевать непонятно за что — в этом плане никакого энтузиазма нет. С этим настроем, естественно, политическим лидерам страны приходится считаться», – резюмировал посол.