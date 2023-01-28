Российский постпред: «Мы не 2% мировой экономики, а 40% ресурсов»

Любовь Смирнова.  
28.01.2023 15:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Политика, Россия


Проект Запада по расчленению России объясняется тем, что на территории РФ сосредоточено 40% полезных ископаемых мира и основная база для развития человечества.

Об этом на заседании круглого стола «Русская мечта и православная культура» заявил вице-премьер правительства Крыма – постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проект Запада по расчленению России объясняется тем, что на территории РФ сосредоточено 40% полезных...

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«Основа для сегодняшнего развития, то, что мы опять же – уникальная единственная страна-цивилизация, на территории которой, как выяснилось, 40% природных ресурсов. И основная база для развития человечества. И с потеплением климата, о котором все сокрушаются на Западе, у нас все дальше и дальше продвигаются возделываемые земли, появляются возможности для расширения деятельности человека в Сибири, в Арктике, и мы идём этим путём.

Поэтому нам так завидует безресурсная западная цивилизация, которая в течение веков все пытается нас покорить, говорит, что нам «Бог незаслуженно дал», – объяснил чиновник логику оппонентов.

«Конечно, в конечном счёте, нам это дал Бог, и наши первопроходцы, которые веками осваивали эти замечательные территории, казавшиеся миру пустыми и бессмысленными. И мы сегодня не 2% мировой экономики, как нас пытаются ложными расчётами убедить, а 40% ресурсов, которые просто хотят забрать.

Это основа для нашего дальнейшего развития, и мы чуть ли не единственными остаёмся, кто проповедует базисные человеческие традиционные ценности, идеалы. Не только сохранение и развитие народов, но и сохранение веры, истории, памяти о наших предках, признание того, кто мы есть, семья, Родина. Это все для нас однокоренные слова, которые имеют самое сакральное значение».

По словам вице-премьера, мягкость России на Западе трактуют как слабость.

«Чего нам не хватает – решимости и лучшего психологического понимания Запада. Если на их вызов даётся мягкий ответ, будут новые вызовы. Тем более, ответ в понимании западного сообщества должен быть сразу же сокрушительным, чтобы не было нового вызова. Иначе мы будем постоянно сталкиваться с новыми вызовами, передвижками «красных линий», которые никто не может понять, где проходят», – отметил Мурадов.

Чиновник считает, что недооценка Западом серьезности намерений России ошибочна.

«Но, наверное, нам не нужно доводить до той ситуации, когда мы заявим о применении всех имеющихся сил и средств. Потому что до их применения у нас есть ещё масса вариантов, чтобы защититься в сегодняшнем мире», – заключил Мурадов.

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