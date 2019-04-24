Российский пранкер притворился Зеленским и рассказал Макрону, что «чувствует себя, как Путин»

24.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Франции Эмманюэля Макрона, поговорив с ним от лица только что избранного президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Запись телефонного розыгрыша пранкеры опубликовали на своих страничках в соцсети.



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Французский лидер поздравил «украинского коллегу» с победой и поддержал его в стремлении «перезагрузить» отношения с Россией.

Разговор состоялся в день избрания Зеленского президентом.

«Вы должны насладиться этим моментом в кругу семьи, с друзьями и полноценно пережить этот момент, потому что уже с завтрашнего дня на ваши плечи ляжет груз ответственности, — посоветовал Макрон „Зеленскому“». «Большое спасибо за поддержку, — ответил тот. — 73 процента — я чувствую себя, как Владимир Путин!».

Пранкеры попытались договориться с французским президентом, что он выдаст Порошенко, если тот сбежит из Украины во Францию, спасаясь от уголовного преследования по обвинению в коррупции, однако Макрон был осторожен в высказываниях. «Я не думаю, что первой страной, куда бы он поехал, была бы Франция», — сказал французский лидер.

Зато он полностью подержал «украинского коллегу» в стремлении перезагрузить отношения с Россией, а также решить вопрос с Донбассом. «Я хочу, чтобы перестали гибнуть люди как с одной, так и с другой стороны», — заявил «Зеленский». «Прекрасно! — ответил Макрон. — Как я тебе уже обещал, все свое влияние в рамках Минского процесса использую, чтобы помочь тебе в этом».

«И я уверен, что нам необходимо пойти на диалог с Россией, — сказал „Зеленский“. — Порошенко отказывался выполнять некоторые положения Минских договоренностей, но я считаю, что нужен компромисс. Прежняя политика была неэффективной…». «Ты на 100% прав, — ответил Макрон. — И ты имеешь веские основания, чтобы так считать. Поэтому, дорогой Владимир, ты можешь рассчитывать на мою поддержку».