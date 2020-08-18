Российский премьер ужаснулся состоянию магаданского рыбного порта

18.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку – краю, которому долгое время уделялось недостаточное внимание Москвы, нашел решение для одной из серьезных проблем Магадана.

Российский премьер предложил передать региональным властям умирающий морской рыбный порт, необходимый местной рыболовной отрасли, за счет которой живет множество жителей Магадана.

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Визит Михаила Мишустина на Дальний Восток стал своего рода ответом федеральной власти на беспорядки в Хабаровске, спровоцированные, в том числе и недостаточным вниманием Москвы к проблемам региона. Посетив морской рыбный порт Магадана российский премьер отметил изношенность инфраструктуры (по оценке премьера от 26 до 51%) и невозможность подойти к причалам большим судам из-за обилия затонувших кораблей вокруг пирса.

В свою очередь, представители рыболовецкой отрасли рассказали главе правительства о том, что им нужен этот порт, но в нормальном состоянии.

«Мы проведем эту работу (по инвентаризации – ред.) и примем по ее результатам решение, и я склоняюсь к тому, что если (губернатор Магаданской области – ред.) Сергей Константинович (Носов – ред.) поддержит, следует отдать порт субъекту Российской Федерации и организовать здесь нормальную работу с тем же финансированием, – предложил российский премьер. – Но тогда я тоже бы хотел иметь гарантии, что если мы такие лимиты бюджетных обязательств доведем до формы собственности, которая примет на себя соответствующую инфраструктуру, чтобы железно тот, кто будет здесь подрядчиком, довел дело до конца, и мы приехали и обрадовались нормальному виду».

В свою очередь Сергей Носов пообещал подготовить проект и реализовать его, приведя в качестве примера схожую ситуацию с аэропортом в Магадане.

«Вы буквально в июне подписали распоряжение, «Росимущество» в течение двух недель отработало, нам передали аэропорт «Магадан», – рассказал губернатор. – Уже в сентябре мы объявляем инвестиционный конкурс, я думаю подписать в декабре контракт с инвестором по аэропорту. То есть, полгода нам потребовалось, для того, чтобы начать решение этого вопроса».

В свою очередь глава Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов рассказал, что в акватории порта было затоплено порядка трех десятков судов.

«Надо поднять эти суда, навести порядок, экологическая катастрофа не за горами, вон там лежит большое судно с топливом – «Профессор Моисеев»… Морской торговый порт – мы там просто не нужны, мало того, что у них свои проблемы, свои грузы. Подошло судно и нас оттуда выгнали. Ремонтироваться, готовиться мы не можем, конечно, нам нужен порт».

Михаил Мишустин в свою очередь пообещал направить в Магадан комиссию, которая найдет и накажет виновных в подобной халатности, и выразил надежду, что после передачи объекта области, он обретет второе дыхание.

Построенный в 1965 году рыбный морской порт в Магадане обслуживал суда, которые вели промысел сельди и минтая со всех регионах Дальнего Востока и давал работу сотням местных жителей. Однако последние тридцать лет реконструкцией порта никто не занимался, у него регулярно менялись собственники, из-за чего объект ветшал и дошел до нынешнего состояния.

Протестные настроения в Магадане и области не настолько сильны, как в Хабаровске, но представители городской оппозиции регулярно проводят акции в поддержку протестующих соседнего региона.