Российский президент, армия и народ едины в своём стремлении уничтожить Украину – киевский русофоб-пропагандист

Тарас Стрельцов.  
04.05.2025 21:48
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Со сделкой Зеленского по недрам с Трампом пусть разбираются внуки, а сейчас главное сохранить украинскую государственность.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Со сделкой Зеленского по недрам с Трампом пусть разбираются внуки, а сейчас главное сохранить...

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«Во-первых, нам нужно сохранить государство. У нас очень много людей живёт так, будто украинское государство – это константа. А украинское государство находится под серьёзным риском исчезновения с политической карты мира. И нам нужно сделать всё, чтобы на этой территории был украинский, а не российский флаг. Может ли здесь появиться российский флаг? Да, разумеется.

Война продолжается, и уничтожение Украины является весомой политической целью российского президента, армии и народа. Они едины в этом своём намерении. А мы должны это отбить. И без иностранной помощи это малореально.

Второе, нужно понять, что у нас есть. Весь миф об украинских недрах может оказаться ненаучной фантастикой. И может оказаться, что там не во что инвестировать», – сказал Портников.

«Во-первых, нужно сохранить государство, во-вторых, нужно добиться стойкого мира, в-третьих, нужно понять, что этот стойкий мир интересует инвесторов. В-четвёртых, геологоразведка недр и ископаемых. И в-пятых, разрабатывать то, что конкурентоспособное», – поучал пропагандист.

Он подчеркнул, что большинство телезрителей не доживут до начала этого процесса.

«Те, кому сейчас 40-50, могут встретить начало добычи недр – или в глубокой старости, или вообще до этого не доживут. И тогда вопрос рисков будет вопросом их детей и внуков, если в тех недрах действительно что-то реальное есть. Поэтому не создавайте проблем там, где их не будет при вашей физической жизни», – призвал гей-бандеровец.

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