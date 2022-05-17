Российский президент призвал не мешать Европе самоубиваться

Росту цен на рынке энергоносителей способствует сама Европа своими грубыми ошибками и сумбурными действиями.

Об этом на совещании правительства России заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое, уже принятые нашими европейскими коллегами санкции и звучащие декларации о возможности полного отказа от российских энергоносителей в будущем привели к тому, что цены на нефть на спотовом рынке повышаются. Вы сами знаете это, стоит что-то неаккуратное сказать на политическом уровне – всё, это сразу на рынке отражается, мгновенно.

Второе. Стоимость нефтепродуктов на европейском рынке, таких, как дизель, из-за их фактического дефицита растёт ещё более высокими темпами, по сравнению с ценами на нефть. И такая энергетическая инфляция… На нас пытаются списать эту инфляцию энергетическую. Нашими именами называют, всё на Россию списывают, пытаясь прикрыть свои собственные системные ошибки по этому направлению.

Это уже сегодня прямо бьёт по транспорту, промышленности Европы, ложится на плечи потребителей миллионов европейцев», – сказал российский лидер.