Российский президент призвал не мешать Европе самоубиваться
Росту цен на рынке энергоносителей способствует сама Европа своими грубыми ошибками и сумбурными действиями.
Об этом на совещании правительства России заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Первое, уже принятые нашими европейскими коллегами санкции и звучащие декларации о возможности полного отказа от российских энергоносителей в будущем привели к тому, что цены на нефть на спотовом рынке повышаются. Вы сами знаете это, стоит что-то неаккуратное сказать на политическом уровне – всё, это сразу на рынке отражается, мгновенно.
Второе. Стоимость нефтепродуктов на европейском рынке, таких, как дизель, из-за их фактического дефицита растёт ещё более высокими темпами, по сравнению с ценами на нефть. И такая энергетическая инфляция… На нас пытаются списать эту инфляцию энергетическую. Нашими именами называют, всё на Россию списывают, пытаясь прикрыть свои собственные системные ошибки по этому направлению.
Это уже сегодня прямо бьёт по транспорту, промышленности Европы, ложится на плечи потребителей миллионов европейцев», – сказал российский лидер.
«Третье, и самое основное, отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире. Конечно, цены и здесь повысятся, и сюда тоже ресурсы пойдут на эти цены, но кардинально ситуацию изменить не удастся.
И это самым серьёзным образом, по мнению некоторых экспертов, бесповоротно может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности, которая и так всё сильнее проигрывает конкуренцию компаниям из других регионов мира. Теперь эти процессы, безусловно, будут ускоряться», – заявил Путин.
При этом он назвал «экономическое самоубийство» Европы делом внутренним, которое не должно России мешать добиваться своих прагматических интересов.
«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдёт и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство, это внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить из собственных экономических интересов.
Сейчас результатом сумбурных действий наших партнёров, помимо ущерба самой европейской экономики, является и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора», – резюмировал президент.
Спасибо!
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